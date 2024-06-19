باكستانيون يواجهون السجن 5 سنوات لقطع ساق جمل

قال مسؤولون باكستانيون، أمس، إن خمسة رجال على الأقل في جنوب باكستان قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لمشاركتهم في تشويه بدن جمل.

ووقع الحادث في منطقة سانجار بإقليم السند، يوم الجمعة الماضي، عندما قطع مالك أرض زراعية، الساق اليمنى لجمل، لرعيه في حقوله، وقام أربعة رجال بالاشتراك معه في تلك الجريمة. وأدى الهجوم الوحشي إلى حدوث صدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة المحلية إلى اتخاذ الإجراءات.

وقال مقرب حان المتحدث باسم الشرطة: «الجناة محتجزون لدى الشرطة، حيث اعترفوا بالجريمة، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات».

وقال جنيد نذير، من منظمة «خدمات الاستجابة الشاملة للكوارث الباكستانية لرعاية الحيوانات»، إنه تم تكليف شركة في باكستان بتصنيع ساق اصطناعية للجمل.