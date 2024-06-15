جدة مثابرة تحصل على الثانوية العامة في سن الـ97: الأوان لا يفوت أبداً

حصلت جدة تبلغ من العمر 97 عاماً، من ولاية يوتا الأميركية، على شهادة الثانوية العامة بعد ثمانية عقود من تركها المدرسة بسبب حاجتها لرعاية أسرتها.

وكانت كاثرين كول، المقيمة في هانا، قد فشلت في تحصيل علامة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية التي تسمح لها بالتخرج عندما تركت المدرسة في الأربعينات من القرن الماضي للمساعدة في رعاية أسرتها بعد وفاة جدها.

وقالت لـ KUTV، إن «اليوم الذي أقيمت فيه اختباراتنا النهائية كان موعد جنازته». لكن كول التي أمضت السنوات القليلة الماضية في العمل مع الطلاب في مدارس تابيونا العامة لتحسين مهارات القراءة لديهم، حصلت على تعويضها الذي يكرم نشاطها المميز، فقررت المنطقة التعليمية أن عملها يؤهلها للحصول على رصيدها المفقود في اللغة الإنجليزية، وحصلت على شهادة الثانوية في حفل تخرج مدرسة تابيونا الثانوية.

وفرحت العجوز المثابرة كول بهذا التكريم. وأضافت «هذا ما كنت أريده طوال حياتي، ولم أتمكن من الحصول عليه.. لم يفت الأوان أبداً لمواصلة التعلم».

وكشفت كول عن أنها تخطط لمواصلة العمل مع الطلاب في المنطقة طالما كانت قادرة على ذلك.