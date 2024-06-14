الذكاء الاصطناعي لمساعدة قطط اليابان صحياً

تشعر مايومي كيتاكاتا بالقلق بشأن صحة قطها تشي رفيقها في المنزل.

وطوال سنوات عمر كيتاكاتا (57 عاماً) دخلت حياتها قطط أليفة وخرجت أخرى. وللمساعدة في منح تشي أطول عمر ممكن لجأت إلى الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت كيتاكاتا في مارس من أوائل مستخدمي تطبيق «كاتس مي»، وهو تطبيق للهواتف الذكية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى معرفة متى تشعر القطط بالألم، وهذا يخفف عبء توقع الوقت الذي يتعين فيه الانطلاق في رحلة للطبيب البيطري.

وقالت كيتاكاتا: «إن القط في سن (تشي) ستظهر فيه المزيد من الأمراض، لذا فإن القدرة على استشارة الطبيب البيطري مع تقليل عدد الزيارات إلى المستشفى أمر مهم للغاية بالنسبة له ولي».

وتشير تقديرات جمعية أغذية الحيوانات الأليفة اليابانية، إلى أنه كان هناك نحو 16 مليون قط وكلب أليف في البلاد العام الماضي، أي أكثر من عدد الأطفال دون سن 15 عاماً.

وطورت شركة كيرلوجي الناشئة في مجال التكنولوجيا، وباحثون في جامعة نيهون، التطبيق من خلال برمجته بنحو 6000 صورة لقطط. واستخدم أكثر من 230 ألف عميل التطبيق منذ إطلاقه العام الماضي. ويقول المطورون، إنه دقيق بنسبة تزيد على 95%، ويتوقعون أن تتحسن هذه الدرجة مع تدريب الذكاء الاصطناعي على مزيد من وجوه القطط.