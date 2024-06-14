صيني يعثر صدفة على وثائق عسكرية سرية

أوردت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس، أن أحد المولعين بالتاريخ العسكري عثر على مجموعة من الوثائق السرية المتعلقة بجيش البلاد في كومة من الأوراق القديمة اشتراها بأقل من دولار واحد. وقام الرجل بإبلاغ الوحدات الأمنية بأمر الوثائق، بعدما أدرك طبيعتها الحساسة.

ولم تذكر التقارير ما هي الوثائق، أو ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص، واكتفت بالقول إنه تم استجواب شخصين يعملان في تجارة الكتب والمجلات المستعملة.

والمشتري - الذي حُددت هويته وهو متقاعد ولقبه تشانغ - من المولعين بالتاريخ العسكري، وسرعان ما أدرك أن الوثائق تحتوي على معلومات مختومة على أنها سرية.

وكانت أجهزة أمن الدولة أخضعت شركات للتحقيق لحيازتها معلومات حول الاقتصاد، وهي معلومات تُعدّ في بلدان أخرى جزءاً من السجل العام.