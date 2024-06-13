سورية.. عناصر إطفاء يستخدمون رافعة لمساعدة طالبة على تقديم امتحانها

لجأت عناصر من إطفاء محافظة حلب السورية إلى استخدام رافعة الذراع الآلية من أجل إنزال طالبة بالشهادة الإعدادية، من شرفة منزلها في الطابق الرابع، لتلحق بالامتحان في وقته المحدد.



وكشف فوج إطفاء حلب عبر صفحته على «فيسبوك» أن طالبة في الصف التاسع استنجدت بهم لإنقاذها من داخل منزلها في الطابق الرابع، بعد أن علقت داخله بسبب قفل الباب، لتتمكن من أداء امتحان مادة الرياضيات في شهادة التعليم الأساسي.

وأوضح أن الحادثة وقعت الأربعاء، إذ خرج والد ووالدة الطالبة من المنزل مساءً بهدف قضاء إحدى الزيارات الاجتماعية، تاركين المجال لابنتهما لتراجع مادتها الأخيرة في الامتحان، ثم تخلد للنوم مبكراً.

لكن ما حصل لم يكن في الحسبان، فقد عجز الأب والأم، عن فتح باب الشقة عند عودتهما، رغم المحاولات الكثيرة التي بذلاها، بسبب استعصاء القفل المتطور للباب المدعّم والسميك، فتواصلت الأم مع فوج الإطفاء، وطلبت إنقاذ ابنتها وإنزالها من شرفة البناء، بسبب استعصاء فتح باب الشقة السكنية بكل الطرق الممكنة، واضطرارهما إلى قضاء ليلتهما داخل السيارة تحت المنزل.

فيما توجهت النجدة للمكان في السادسة صباحاً، وتم إنزال الفتاة من الشرفة بواسطة رافعة الذراع الآلية، لأداء امتحانها في الموعد المحدد.