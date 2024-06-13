الصوت الأكثر رعبا في تاريخ البشرية...صَفّارة وجدت بيد هيكل عظمي قديم

تعتبر صافرة الموت الأزتيكية، التي يشبهها البعض بـ "صرخة ألف جثة"، بشكل عام واحدة من أكثر الأصوات رعبًا في تاريخ البشرية. وتم استخدامها وفقا لتحليل الباحثين خلال مراسم القرابين، حيث من المفهوم أنها كانت تكريمًا لما كان يسمى بإله الرياح القديم في أمريكا الوسطى، إيكاتل.

وقد قام الخبراء الآن بإعادة إنشاء الصوت الصادر عنها عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد لنسخة من الأداة على شكل جمجمة، فتم إنشاء الصافرة بعد دراسة متأنية لتصميم الأجزاء المكتشفة من موقع دفن في المكسيك في أواخر التسعينيات.

وقال جيمس أورجيل، الذي يستضيف قناة "أكشن لاب" التعليمية على موقع يوتيوب، والتي تنتج مقاطع فيديو عن التجارب العلمية: "لقد اعتبر هذا الصوت الأكثر رعبا في العالم(القديم)". مضيفا "صدق أو لا تصدق، هذه ليست صرخة بشرية" وإنما صوت "صافرة الموت الذي يزرع الخوف في قلبك."

وفي معرض حديثه عن أول اكتشاف للصافرة في عام 1999، والتي كانت في يد هيكل عظمي مكتشف حينها، أضاف أورجيل: "اعتقد علماء الآثار في البداية أن هذه لا بد أن تكون لعبة ما ولم يفكروا كثيرًا في الأمر"، إلا أنه و" بعد مرور 15 عامًا لسبب ما، قام أحد العلماء بالنفخ بالثقب الموجود في الجزء العلوي منها "ليخرج منها الصوت المرعب والذي "كان اكتشافًا مذهلاً لأنه بدا وكأنه إنسان يصرخ".

وعلقت صحيفة "مترو " بأن هناك مجموعة متنوعة من المدارس المختلفة حول الأهمية الاحتفالية لصافرة الموت، وإحدى النظريات الرائدة هي أن الأزتيك ربما كانوا يعتقدون أن الضوضاء ساعدت في نقل روح الشخص إلى الحياة الآخرة بمجرد التضحية به. فيما يرى آخرون أن الأداة كانت تُستخدم لبث الرعب في قلوب أعدائهم قبل المعركة.