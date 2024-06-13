موجة الحر تغلق الموقع الأشهر في اليونان جزئياً

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية أن الأكروبوليس في أثينا، الموقع الأكثر استقطاباً للزوار في اليونان، أُغلق أمام الجمهور خلال أشد ساعات النهار حرارة، بسبب موجة حر تشهدها البلاد. وأُغلق الموقع الأثري الشهير أمس (بين 12 ظهراً والخامسة مساء) وسط حرارة وصلت إلى 43 درجة مئوية خلال أول موجة حر لهذا العام في اليونان.

وقد يشهد الموقع، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو الذي يستقطب أعداداً كبيرة من السياح، تطبيق هذا الإجراء خلال الأيام المقبلة أيضاً.

وتشهد اليونان، وهي دولة متوسطية، حرارة شديدة لأيام مع توقع بلوغ الموجة «ذروتها» اليوم أيضاً.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد، كما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية. وحذرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية من مخاطر حرائق «عالية للغاية»، خصوصاً في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية. وسجل الأكروبوليس في أثينا عدداً قياسياً من الزوار العام الماضي، بقرابة أربعة ملايين زائر، أي بزيادة 31% خلال عام واحد.