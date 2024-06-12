ما تأثيرات الوحدة على صحتك؟

أكدت الدراسات الحديثة أن الوحدة تسبب مشكلات صحية، منها: الإصابة بالخرف، والصداع، واضطرابات النوم، بالإضافة إلى أمراض القلب.

ووفقاً لموقع «سيكولوجي توداي»، فإن الشعور بالوحدة مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم، ولفت إلى أن الاستطلاعات تُظهر أن الأميركيين يشعرون بمستويات غير مسبوقة من الوحدة. ففي استطلاع جديد أجرته «الجمعية الأميركية للطب النفسي» الشهر الماضي، أفاد 30 في المائة من البالغين بأنهم شعروا بالوحدة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع خلال العام الماضي. وقال 10 في المائة إنهم يشعرون بالوحدة كل يوم.

ووجد علماء الأعصاب أن الشعور بالوحدة يغير بنية ووظيفة أدمغتنا في المناطق المرتبطة بالإدراك والاستجابة للتوتر والعواطف. وكذلك خلصت دراسات إلى أن الشعور بالوحدة يرتبط بالعلامات البيولوجية لمرض ألزهايمر، ويزيد من خطر إصابة كبار السن بالخرف، ويبطئ سرعة المشي، ويعوق قدرتهم على رعاية أنفسهم.

وبالنسبة للمراهقين والشباب، ترتبط الوحدة بالموت مبكراً، وتزيد من احتمالية الإصابة بالصداع وآلام المعدة واضطرابات النوم.

واستعرض الموقع نصائح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمن يشعرون بالوحدة. وهي: بدء المحادثات مع الأصدقاء والجيران وزملاء العمل، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل مع الآخرين، بدلاً من مجرد تصفح المنشورات أو قراءة الأخبار، والبحث عن فرص للتطوع.