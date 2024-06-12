عناكب غورو المخيفة تغزو أميركا

تنتشر عناكب غورو المخيفة، التي يضاهي حجم الواحد منها يد الإنسان، عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتتجه شمالاً.

ويعود أصل هذه العناكب إلى منطقة شرق آسيا، وأُطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الكائن الياباني الخرافي غوروغومو الذي تقول الأسطورة إنه قادر على التحول إلى امرأة جميلة توقع الرجال في شباكها عن طريق الحرير.

وقد تبدو عناكب غورو مخيفة بسبب الخطوط السوداء المائلة للزرقة والخطوط الصفراء والأرجل الطويلة والبقع الحمراء التي تكسو جسدها في بعض الأحيان، لكنها في واقع الأمر غير مزعجة.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة روكفلر، دانييل كروناور: «هي ليست خطرة، وغير عدوانية. حتى لو طاردت العنكبوت وضايقته إلى حد أنه قد يعضك، فلن تكون هناك مشكلة».

ووجد باحثون من جامعة جورجيا أن معظم العناكب لا تتحرك لمدة تقل عن الدقيقة عند إزعاجها، لكن عناكب غورو يمكن أن تتوقف عن الحركة لأكثر من ساعة.

ورُصدت عناكب غورو لأول مرة في الولايات المتحدة بولاية جورجيا منذ 10 أعوام، وقد يصل حجم الإناث إلى 20 سنتيمتراً عرضاً، والذكور 10 سنتيمترات.