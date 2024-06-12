ولادة نادرة لفيلين توأم في تايلاند

وضعت فيلة في تايلاند توأم، وشهدت هذه الولادة التي تُعدّ نادرة لدى هذه الثدييات الضخمة المهددة بالانقراض، اضطراباً في وضع الأم، أدى إلى إصابة أحد الذين يقومون برعايتها بجروح.

فما إن وضعت الأم جامجوري صغيرة أنثى تزن 60 كيلوغراماً بعد 18 دقيقة من ذكر يزن 80 كيلوغراماً مساء الجمعة الماضي، حتى أصيبت بنوبة من الاضطراب الشديد.

وتدخّل أحد أعضاء فريق المركز الذي يضم الفيلة لمنعها من مهاجمة مولودتها، فتلقى ضربة على أحد كاحليه.

وقالت ميشيل ريدي من جمعية «إليفانتستاي» التي تدير المركز لـ«وكالة فرانس برس»، إن «الأم هاجمت المولودة لأنها لم يسبق أن أنجبت توأماً، فهو أمر نادر جداً».

ولا تولد توائم إلا في نحو 1% من الحالات، وفقاً لمنظمة «سايف ذي أيلفنتس». ويندر احتمال ولادة توأم، أحدهما أنثى والآخر ذكر.