بثقب في الأرض...سرقوا مجوهرات بنصف مليون يورو !

قامت عصابة من اللصوص بسرقة مجوهرات تُقدر قيمتها بـ500 ألف يورو (540 ألف دولار) من متجر بولجاري للمجوهرات الفاخرة في روما، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وكان اللصوص قد اقتحموا فرعاً للمتجر الفاخر من خلال ثقب في الأرض عبر منزل مجاور، وفق ما أظهرته تحقيقات الشرطة الأولية، اليوم الأحد. وعلى الرغم من انطلاق نظام الإنذار، قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، تمكّن المهاجمون من الاختفاء قبل وصول الشرطة.

يُذكر أن المتجر يقع في شارع كوندوتي؛ أحد شوارع التسوق التي تُعرَف بالمتاجر الفاخرة في العاصمة الإيطالية على مقربة من السلالم الإسبانية.

وجرى اكتشاف ثقب في الأرضية التي تربط المتجر مع قبو مبنى مجاور.

ويأمل المحققون في التوصل لمعلومات من صور كاميرات المراقبة. وعلى الرغم من أن الشرطة قدَّرت مبدئياً قيمة المسروقات بـ500 ألف يورو، فإن القيمة قد تكون أعلى بكثير.