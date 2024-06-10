جنوب إفريقيا: الملايين يشيخون مبكراً بسبب «الإيدز»

تتمتع سيدة الأعمال الجنوب إفريقية، إيفيت ألتا رافائيل، بالحيوية وهي ليست كبيرة في السن، غير أنها تعاني هشاشة العظام وألماً في الركبتين ودواراً شديداً لدرجة أنها اضطرت إلى التوقف عن قيادة السيارات خشية التسبب في وقوع حادث.

وتُعدّ رافائيل (49 عاماً) جزءاً من جيل من مواطني جنوب إفريقيا الذين عاشوا وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية لعقود من الزمن، حتى أصبحوا الآن أول من يتقدمون في السن وهم مصابون بالفيروس، بعد أن حولت الأدوية الثورية المرض الفتاك إلى مرض مزمن.

ومع تقدم الملايين في السن، تتزايد كلفة الرعاية الصحية، ويتساءلون عما ينتظرهم بعدما جعلت الانتخابات الحاسمة جنوب إفريقيا في حالة تغيير سياسي مستمر، مع اختلافات حول كيفية دعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني أكبر نسبة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم.