إنقاذ طفل سوري غرق طوال الليل في بئر عميقة ( فيديوهات)

سهر أهالي قربة تل أعور السورية طوال الليلة الماضية، برفقة أفراد الدفاع المدني السوري، لإخراج الطفل "عسكر دياب" الذي علق في بئر عميقة ليتمكنوا لاحقاً عند الفجر من إنقاذه.

وفي التفاصيل تلقى الدفاع المدني السوري بلاغا في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس عن سقوط طفل في السابعة من العمر، في بئر قيد التجهيز في قرية تل أعور جنوب غربي إدلب.

ولدى وصول فرق الإنقاذ إلى المكان تبين أن الطفل واقع في فتحة البئر على عمق قريب لا يتجاوز 5 أمتار وهو بحالة انحشار في الأنبوب المعدني وعالق بكابلات توصيل لمضخة مياه موجودة في البئر.

وبحسب الدفاع المدني السوري إن العملية جرت بمساعدة 50 متطوعا من 10 فرق بحث وإنقاذ مع 10 آليات هندسية ثقيلة ساعدت في الحفر، و3 فرق إسعاف مع آلياتهم، وفريق طبي من 5 متطوعين متخصصين بالعناية وفريق اختصاصي بالعمليات مكون من 5 أفراد.

وقام فريق الإسعاف بتسريب الأكسجين للطفل داخل البئر للحفاظ على حياته، وبدأت الفرق عملية الإنقاذ بتمام الساعة 9:18، وتم رصد علامات حيوية له والتواصل معه، ثم توجهت بشكل فوري آليات هندسية ثقيلة تابعة للدفاع المدني السوري لتبدأ بعمليات حفر مسرب يوصل إلى الطفل ليتم إنقاذه.

واستمر رصد الفرق لعلامات حيوية من داخل البئر تدل على بقاء الطفل على قيد الحياة بعد نحو ساعة من العمل، مع استمرار عمليات تسريب الأكسجين إلى داخل البئر للحفاظ على حياته.

وفي الساعة 11:30 وصلت عمليات الحفر إلى مسافات قريبة من موقع الطفل لتصل إليه الفرق عبر فتحة جانبية أحدثتها في جدار البئر ثم توجه فريق طبي من مشفى الرحمة بمدينة دركوش مؤلف من طبيب تخدير وفني عناية، لتقديم الرعاية اللازمة للطفل فور إخراجه من البئر.

وفي تمام الساعة الواحدة فجراً تمكنت الفرق من إنقاذ الطفل وإخراجه من البئر فاقدا للوعي مع أعراض صحية متمثلة بنقص الأكسدة بسبب بقائه لفترة طويلة داخل البئر وبوضعية انحشار وضغط على الصدر، إضافة لجروح ورضوض جراء السقوط، ونقلته إلى مستشفى الرحمة حيث يخضع للعلاج حاليا.