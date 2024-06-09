لصة ظريفة تتصل بالشرطة أثناء قيامها بسرقة سيارة

قالت الشرطة إن امرأة من فلوريدا ألقي القبض عليها في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن اتصلت برقم الطوارئ 911 لتبلغ عن نفسها أثناء محاولتها سرقة سيارة، من معرض سيارات.

ونقل موقع "رود تراك" عن بيان عمدة مقاطعة لي أن كريستي لي تورمان، 37 عامًا قامت بالاتصال بالطوارئ والإبلاغ بأنها كانت تحاول سرقة سيارة، وهو ما يمكن سماعه في التسجيل الذي تم إصداره لمكالمة 911. ووفقا للتسجيل قالت كريستي " لأنني أحاول سرقة سيارة ليست ملكي قانونياً، لذا، من الأفضل أن تأتوا لإعداد تقرير (عن السرقة)". فرد عليها عامل الطوارئ أنه سيبلغ عن ذلك.

وبالفعل وصلت الشرطة إلى وكالة السيارات ووجدت تورمان تخرج من سيارة تويوتا كورولا التي قالت أنها كانت تحاول سرقتها.

وشرحت كريستي التي تم القبض عليها واتهامها بالتعدي على ممتلكات الغير، أنها كانت تتدرب على لعبة الفيديو Call of Duty: Black Ops التي تتضمن العديد من السيارات المسروقة، لكنها في ذات الوقت أرادت إبلاغ الشرطة حتى تتمكن من سرقة السيارة بشكل قانوني.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها تورمان مشكلة مع القانون، بعدما تبين أن لديها تاريخ إجرامي يشمل السرقات البسيطة والسطو، ولكن مع ذلك، يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تتصل فيها بالشرطة بنفسها.