إيطاليا تحتفل بإدراج غنائها الأوبرالي ضمن قائمة «اليونسكو»

احتفلت إيطاليا بإدراج غنائها الأوبرالي في قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، وذلك خلال حفل نظم في «مدرج فيرونا»، مساء أول من أمس، وبث عبر شاشة التلفزيون الوطني.

وشهد الحفل الموسيقي، بقيادة المايسترو الإيطالي الشهير، ريكاردو موتي، مشاركات من كبار مغنيي الأوبرا، مثل: الألماني يوناس كاوفمان، والبيروفي خوان دييغو فلوريس. كما اشتمل الحفل على أوركسترا من 160 موسيقياً وكورالاً من 300 مغن.

حضر الحفل، الذي نظم بمدينة فيرونا شمال إيطاليا نحو 20 ألف مشاهد، وجرى بيع جميع التذاكر.

وجلست رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، والرئيس سيرجيو ماتاريلا، في المقاعد الشرفية.

واستهل الحفل بداية موسم الأوبرا العام الجاري في «مدرج فيرونا»، الذي يستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل. ويشمل البرنامج أعمالاً مثل: «عايدة» و«توسكا» و«توراندوت».