وادٍ نمساوي يكشف عن متنزه جديد للدرّاجات الهوائية

تفتح حديقة جديدة لعشاق الدرّاجات الهوائية أبوابها الصيف الجاري، في غرب النمسا في وادي بازنون بإقليم تيرول والشهير بمنتجع التزلج ايشجل.

وتقدّم الحديقة مسارين يمتدان لمسافة نحو 6.7 و1.4 كيلومتر، ويضمان قطاعات تراوح من سهلة إلى صعبة.

وأوضح مجلس السياحة في بازنون - ايشجل، أن المسارين يبدآن عند محطة البكوجلبان الجبلية.

وهناك أيضاً منطقة تدريب ومضمار دائري وعر، يبلغ طوله 800 متر مربع يشمل أفعوانيات وأماكن قفز.

ومن المقرر افتتاح متنزه «سيلفا تريلز» الجديد للدرّاجات الهوائية في يوليو وهناك خطط قائمة لتوسيعه، حيث سيتم إضافة ثلاثة مسارات.

ووفقاً لرابطة السياحة، تُعد المنطقة الحدودية بين سويسرا والنمسا أحد أكبر مقاصد ركوب الدراجات الهوائية في منطقة الألب حيث تضم 11 مساراً، ومن المتوقع أن تزيد أكثر العام المقبل.