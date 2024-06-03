25 ألف ضربة شمس.. وفاة العشرات في الهند بسبب موجة حر

ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيانات حكومية، أن الهند شهدت ما يقرب من 25 ألف حالة إصابة بضربة شمس، وأن العشرات لقوا حتفهم بعد موجة حارة على مدى عدة أيام في مختلف أنحاء البلاد في الفترة من مارس إلى مايو

وكان شهر مايو هو الأسواء بالنسبة للمنطقة حيث وصلت درجة الحرارة في العاصمة دلهي وولاية راجاستان القريبة إلى 50 درجة مئوية.

وفي المقابل، عانت أجزاء من شرق الهند من تأثير الإعصار "رمال"، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد في مقتل 14 شخصا منذ يوم الثلاثاء، وفقا لرويترز.

وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصا، بينهم مسؤولو انتخابات، أثناء عملهم في الانتخابات العامة التي اختتمت مؤخرا في الهند نتيجة إصابتهم على ما يعتقد بضربة شمس في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الشمال وأوديشا في الشرق، يوم الجمعة.