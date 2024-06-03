المشتغل ممثلاً للاتحاد العربي للمكتبات في الإمارات

أعلن الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات عن تعيين أمين سر جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أحمد محمد المشتغل، ممثلاً للاتحاد في دولة الإمارات، نظراً إلى خبرته الكبيرة في مجال المكتبات.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن هذا التعيين يأتي ضمن استراتيجية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المكتبات والمعلومات، وتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

من جهته، أعرب المشتغل عن سعادته باختياره لتمثيل الاتحاد في دولة الإمارات، معتبراً هذا التعيين أمانة لخدمة المكتبات والعاملين في هذا المجال. وأكد أنه سيسعى إلى تحقيق أهداف الاتحاد، ومنها تعزيز علاقات التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المكتبية في الإمارات، والعناية بالتراث العربي المكتوب والسمعي البصري الموزع في كل مكان، والتعريف به للمساعدة على الارتقاء بالمهنة والرفع من منزلتها، وإعداد وتشجيع البحوث العلمية والدراسات في مجال المكتبات والمعلومات، وعقد الندوات والمؤتمرات، والحلقات الدراسية المتخصصة.

وأضاف المشتغل: «إن تطوير المهارات والكفاءات في مجال المكتبات والمعلومات هو أمر حيوي لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وسأسعى إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تحسين مستوى الأداء المهني، ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز دور المكتبات كمراكز ثقافية وتعليمية مهمة».