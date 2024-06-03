رحلة كبسولة «بوينغ» المأهولة تتعثر مجدداً

قال مسؤولون إن محاولة ثانية لإطلاق كبسولة ستارلاينر الفضائية الجديدة التابعة لشركة بوينغ في رحلتها التجريبية المأهولة الأولى توقفت تلقائياً، قبل دقائق من الإطلاق بواسطة نظام إلغاء إلكتروني.

ويضيف هذا الإلغاء تأخيراً غير محدد المدة للرحلة المرتقبة التي واجهت سلسلة من المشكلات الفنية في اللحظة الأخيرة، تعاملت معها الفرق الأرضية، وتغلبت عليها في وقت سابق قبل بدء العد التنازلي.

وستكون الفرص المتاحة التالية للانطلاق في الخامس أو السادس من يونيو الجاري.

وقال مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لـ«ناسا»، ستيف ستيتش «لقد اقتربنا حقاً.. أعلم أن الأمر مخيب للآمال بعض الشيء. هذه هي الطريقة التي تكون بها رحلات الفضاء». وقال المسؤولون إن التأجيل كان بسبب أجهزة الكمبيوتر على منصة إطلاق الصاروخ «أطلس 5»، التي تنسق اللحظات الأخيرة قبل الإقلاع.