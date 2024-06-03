هالة بدري بين أبرز الشخصيات الإبداعية

اختارت مجلة «فاست كومباني ميدل إيست» مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، ضمن قائمة أبرز الشخصيات الإبداعية في قطاع الأعمال - فئة نشر الإيجابية بين الناس، تقديراً لدورها الريادي في دعم القطاع الثقافي والإبداعي في دبي، وجهودها في تشجيع المبدعين وأصحاب الفكر على تطبيق أفكار جديدة تسهم في تحسين ودعم نمو الابتكار الاجتماعي الإيجابي.

وضمّت القائمة التي أعلن عنها خلال حفل نظمته المجلة في «فندق جميرا ميناء السلام»، 43 مبدعاً من منطقة الشرق الأوسط نجحوا عبر جهودهم في تحقيق نتائج ملموسة في قطاعاتهم، وتمكنوا بإسهاماتهم الفاعلة من إحداث تأثير إيجابي في مجالات عملهم ومجتمعاتهم.

وعبّرت هالة بدري عن سعادتها بهذا التكريم وبوجودها ضمن قائمة أبرز الشخصيات الإبداعية في المنطقة، وتوجهت بالشكر إلى القيادة لما تقدمه من دعم لها ولقطاع الثقافة والفنون، وعلى ما تبذله من جهود للنهوض به نحو مستويات عالية. كما عبّرت عن اعتزازها بفريق عمل «دبي للثقافة» على تفانيه والتزامه بمواصلة العمل على تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

واستحقت هالة بدري التكريم بفضل قيادتها للعديد من المبادرات الداعمة للابتكار والإبداع والتبادل الثقافي، إذ قادت فريق الهيئة في إطلاق مجموعة من المشروعات الرائدة، من بينها «منطقة القوز الإبداعية»، التي توفر مساحة ديناميكية للفنانين والمبدعين للازدهار . وتحت إشرافها، عززت الهيئة حضورها الرقمي، وقدمت مجموعة من المشروعات والبرامج المبتكرة، التي أسهمت في إثراء المشهد الإبداعي المحلي.