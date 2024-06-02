احترق منزلها.. إصابة الفنانة سمية الألفي باختناق

نشب اليوم الأحد حريق بشقة الفنانة المصرية سمية الألفي، ما أدى إلى إصابتها باختناق

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي وإصابتها باختناق جراء اندلاع النيران.

وبينما انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم دفع سيارتي إطفاء، ليتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس لعقار مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفي.



يذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي والدة الفنان أحمد الفيشاوي، كان حينما دافعت عن نجلها ضد الهجوم الذي شن عليه في الفترة الماضية.