الملياردير مايزاوا يلغي الرحلة الخاصة حول القمر

أعلنت مهمة «دير مون»، التي كان يقال إنها ستكون أول رحلة خاصة حول القمر، أمس، أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا قرر إلغاءها.

وقالت المهمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن «الفريق كان يهدف في الأساس إلى القيام برحلة حول القمر، وتضم عدداً من المشاهير بحلول نهاية العام الماضي، لكن ذلك صار (غير ممكن)».

وأضافت: «في غياب جدول زمني واضح ويقين على المدى القريب، اتخذ الملياردير مايزاوا بقلب مثقل القرار الحتمي بإلغاء المشروع.. إلى جميع الذين دعموا هذا المشروع وكانوا يترقبون هذا المسعى، نقدر ذلك بشدة، ونعتذر عن هذه النتيجة».

ولم يتطرّق البيان لمزيد من التفاصيل بشأن سبب إلغاء الرحلة الخاصة، التي كان من المقرر مشاركة العديد من المشاهير فيها، الذين تم اختيارهم من قبل.