أب تركي يقتل نجله ..والسبب""سخيفاً"

شهدت ولاية إزمير التركية جريمة قتل مروعة، حيث قام رجل تركي بقتل نجله البالغ من العمر 21 عامًا بسكين بعد شجار بينهما بسبب إحضار الابن كلبًا إلى المنزل، وهو ما رفضه الأب.

ووقعت الجريمة في منطقة غازيمير بولاية إزمير ، لسببٍ اعتبره الجيران "سخيفاً"، على حدّ تعبّيرهم.

وأفاد موقع Haber Turk الإخباري أن الجدل بين الأب ونجله حصل بسبب الكلب الذي رفض والد الضحية إبقاءه في المنزل، ليتطور الشجار بينهما لاحقاً ويقدم الأب على قتل نجله بالسكين.

وعلى الرغم من التدخل الطبي وفرق الإسعاف، لكن الشاب العشريني فارق الحياة. وتمّ نقل جثته إلى مشرحة الطب الشرعي. مع فرار القاتل من المنزل، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد ساعات في مقهى قريب، ومن المقرر تحويله إلى النيابة العامة.