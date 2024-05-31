مليار دولار نفقة طلاق لزوجة رجل أعمال

قضت محكمة في كوريا الجنوبية، الخميس، بإلزام تشوي تيه-وون رئيس مجموعة "إس.كيه" العملاقة بدفع 1.38 تريليون وون (مليار دولار) في قضية طلاق زوجته المنفصلة عنه في إطار عملية اقتسام الممتلكات بين الزوجين، وفق ما أوردته وكالة يونهاب للأنباء.

وتزوج تشوي ونوه سو-يونغ، الابنة الوحيدة للرئيس الأسبق؛ في العام 1988 ولديهما 3 أطفال.

وفي العام 2022، أمرت محكمة الأسرة في العاصمة سيؤول تشوي بتحويل 66.5 مليار وون (48.63 مليون دولار) ضمن اقتسام الممتلكات في إطار حكم الطلاق.

وقضت المحكمة أيضًا في ذلك الوقت بأن رو سو-يونغ زوجة تشوي المنفصلة عنه، ستحصل على مبلغ نفقة قدره 100 مليون وون لمرة واحدة.

ورفضت المحكمة حينها طلب "رو سو" الحصول على ما يقرب من نصف ممتلكات شركة "إس.كيه" التي يرأسها تشوي أيضًا، والتي تشمل الشركات التابعة لها "إس.كيه هاينكس"، وهي ثاني أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم.