تنطلق بعد غد.. تخفيضات كبرى في دبي تصل إلى 90%
تنطلق في دبي بعد غد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتعد إحدى أبرز فعاليات التجزئة التي تقام على مدار العام.
تشارك في الفعالية - التي تستمر ثلاثة أيام في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة - أكثر من 2000 متجر تجزئة و500 علامة تجارية.
وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تخفيضات تصل إلى 90 % بجانب عروض ترويجية استثنائية على العديد من المنتجات بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية وغيرها.
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