مقتل 8 أشخاص في عملية طعن وسط الصين

قتل 8 أشخاص وأصيب آخر في عملية طعن نفذها رجل مسلح بسكين في وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، نقلا عن السلطات المحلية.

ووقع الهجوم، الخميس، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.

وقالت وكالة شينخوا الرسمية إن حياة الشخص المصاب ليست بخطر.

من جانبها، أشارت "سي سي تي في" إلى أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاما. وكان قد عولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.