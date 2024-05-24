بالفيديو..بعد إصابته بالسرطان.. فيديو لمحمد عبده يتحدث عن صحته

طمأن الفنان السعودي محمد عبده جمهوره على صحته بعد إعلان إصابته بالسرطان حيث يخضع لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.

وظهر عبده في فيديو جمعه بالشاعر السعودي صالح الشادي قائلا: "أنا طيب بفضل الله".

وقبل أسابيع، كشفت تسجيلات صوتية "مؤثرة"، إصابة المطرب السعودي الكبير بالسرطان.