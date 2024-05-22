«مايكروسوفت» في سباق الذكاء الاصطناعي بأجهزة كمبيوتر جديدة     

قدمت شركة «مايكروسوفت» برنامجاً وأجهزة كمبيوتر جديدة مزوّدة بخصائص الذكاء الاصطناعي، لتكثف جهودها للتفوق على شركتي «غوغل»، المملوكة لألفابت، و«أبل» في عصر الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي لـ«مايكروسوفت»، ساتيا نادالا، قوله، في فعالية أول من أمس، في مقر الشركة «بريدموند» في واشنطن، إن «فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تركز على الذكاء الاصطناعي سيطلق عليها (كوبايلوت بلس بي سي)».

وقالت الشركة إن الأجهزة من خط «سورفاس»، التابع لـ«مايكروسوفت» وشركاء التصنيع ستوفر مزيداً من القوة، وستكون أسرع بنسبة 58% من جهاز «ماكبوك إير إم3»، الذي يُعدّ أفضل جهاز من شركة «أبل». وأضافت أن برنامج «جي بي تي - 4 أو»، الذي تنتجه «أوبن أيه أي»، سيضاف قريباً إلى مساعد «كوبايلوت أيه إل» الخاص بالشركة.