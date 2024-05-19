ريتشارد غير يتخلى عن دور «الوسيم» في «أو.. كندا»

يؤدي الممثل الأميركي، ريتشارد غير، دور رجل مريض في نهاية حياته في فيلم «أو.. كندا» للمخرج بول شريدر، الذي يتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

لا يترك التعليق الصوتي الذي يُسمع في بداية الفيلم مجالاً للشك: هي اللحظات الأخيرة لأحد الأشخاص.

ويظهر ريتشارد جالساً على كرسي متحرك وحاملاً كيساً للتبوّل في يده، فيما تبدو عيناه مغلقتين جزئياً بسبب المرض والألم. وهذه أول مرة يتولى فيها ريتشارد غير دوراً خارج نمط الجاذبية، وبعيداً عن الشخصيات التي تظهره كرجل جذّاب، كما هي الحال في «أميركان جيغولو» و«بريتي وومان».

بعد أكثر من 40 عاماً على تعاونهما الأول، يجتمع المخرج شريدر وريتشارد (74 عاماً) في هذا الفيلم المقتبس من رواية لراسل بانكس، الذي توفي العام الماضي.

ويتناول «أوه.. كندا»، وهو عنوان أغنية لنيل يونغ، قصة مخرج أفلام وثائقية شهير، يدعى ليونارد فايف، حقق شهرة من خلال كشفه فضائح والتزامه السياسي. وسبق لشريدر أن أنجز فيلماً مستوحى من أول رواية لراسل بانكس بعنوان «أفليكشن» (1997).