دب يوقف حركة المرور على طريق سريع في كاليفورنيا

تفاجئ سائقون على إحدى الطرق السريعة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية برؤية دب كبير وسط الزحام.

وكان الدب يتجول على الطريق السريع 14 بالقرب من شارع نيوهال في سانتا كلاريتا، عندما تفاجئ السائق دان كينيس بالمنظر، وقام بتصوير الحيوان

ويظهر الدب في الفيديو الذي صوّر الأسبوع الماضي، وهو يتجول في الطريق، ويوقف حركة المرور.

وبعد تأمله للمنظر لفترة قصيرة، استدار الدب وعاد إلى خارج الطريق لمنطقة الغابات التي جاء منها.

وأرجع البعض ظهور الدب وسط السيارات إلى احتمال بحثه عن الطعام في منطقة بعيدة عن مكان تواجده الأصلي.