المفاجأة أذهلت الشرطة والجميع.. امرأة تؤسس لنفسها منزلاً في مكان لا يخطر على بال

ذهل مقاولون كانوا يقومون ببعض الأعمال في متجر بميدلاند (الولايات المتحدة) عندما اكتشفوا وجود امرأة تعيش في مكان لا يخطر لأحد على بال.

إذ أسست المرأة (34 عاماً) لنفسها داخل لافتة سطح المتجر ما يشبه المنزل المريح، والذي تضمن إضافة للأثاث نباتات زينة.

واكتشفت المرأة عندما لاحظ المقاولون سلك تمديد على سطح المتجر، وتتبعوه إلى المسكن الموجود داخل لافتة المتجر الضخمة، فتم استدعاء قسم شرطة ميدلاند للتحقيق في الوضع.

ونقلت صحيفة «ميدلاند ديلي نيوز» عن برينون وارين، مسؤول العلاقات العامة بإدارة شرطة ميدلاند، أن الأمر كان مذهلاً، وأنه طوال مسيرته المهنية لم يسمع عن شخص يعيش داخل لافتة إعلانات.

وعاشت المرأة التي اكتشف منزلها الصغير في 23 أبريل الماضي لمدة عام تقريباً، داخل اللافتة وكان لديها مكتب صغير، وأرضية، ومخزن للطعام، وحتى نبات منزلي.

وعند اكتشافها أخبر الضباط المرأة أنها بحاجة إلى العثور على مكان آخر للعيش فيه، وحين عرضوا عليها المساعدة في الحصول على السكن رفضت مساعدتهم، وتعاونت مع المتجر من أجل إزالة أغراضها، إذ تبين أنها تمتلك سيارة.

ورفض المتجر بدوره توجيه اتهامات جنائية ضدها.