وحدة البث المباشر من «ديزني» تسجل أرباحاً مفاجئة

سجلت وحدة البث المباشر الترفيهي عبر الإنترنت التابعة لشركة «والت ديزني» أرباحاً للمرة الأولى، أمس، قبل رُبعين من الموعد المحدد، ورفعت توقعاتها لأرباح السهم السنوية.

وقالت الشركة، إن جهود التحول تؤتي ثمارها، إذ سجلت الخدمات الموجّهة مباشرة للمستهلكين - والتي تشمل خدمات «ديزني+» وهولو للبث المباشر، من يناير إلى مارس الماضيين - دخلاً تشغيلياً بلغ 47 مليون دولار، مقارنة بخسائر 587 مليون دولار في العام السابق.

لكن عمليات البث المباشر بالكامل التي تشمل أيضاً «إي.إس.بي.إن+»، سجلت خسائر 18 مليون دولار. وكانت قد سجلت خسائر قدرها 659 مليون دولار العام الماضي.

وكانت «والت ديزني» قد وعدت بورصة «وول ستريت» بتحقيق وحدة البث المباشر أرباحاً بداية من سبتمبر المقبل. وتخسر وحدة البث التلفزيوني المباشر في شركة ديزني منذ إطلاق «ديزني+» في 2019.