مؤتمر الرسوم المتحركة: الدورة المقبلة ستحمل المزيد من الإبداع

أسدل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة الستار على دورته الثانية، أول من أمس، بعد خمسة أيام استقطبت أكثر من 8000 زائر من أنحاء العالم.

وشهد المؤتمر الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب عدداً من الاجتماعات بين الناشرين وصنّاع الرسوم المتحركة لبحث آفاق جديدة في تحويل الروايات الخيالية إلى أعمال سينمائية ومسلسلات، إذ استهدفت الهيئة فتح أفق الكتاب على صناعة المحتوى المرئي، وتطوير قطاع الرسوم المتحركة في المنطقة العربية.

وكرَّم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، خلال حفل الختام، الفائزين بجوائز مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤتمر، خولة المجيني: «يغمرنا شعور عميق بالاعتزاز والفخر، بعد رحلة ملهمة ومثمرة، استقبلنا فيها أكثر من 8000 زائر، توافدوا من مختلف أنحاء العالم، ليستفيدوا من غنى فعاليات المؤتمر وورش عمله المتنوعة، ونتطلع إلى أن يُشكل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة قاعدة ونقطة انطلاقة لقطاع عربي منافس على مستوى العالم.. ونعدكم بأن تحمل الدورة المقبلة المزيد من الإبداع والتميز».

وتضمن حفل الختام العرض الأول والحصري في منطقة الشرق الأوسط للفيلم القصير «موشكا» للفنان أندرياس ديجا، الذي شارك في لقاء بعنوان «الاحتفاء بدورة الحياة.. 30 عاماً على إنتاج فيلم الأسد الملك»، تلاه عرض موسيقي لفرقة أوركسترا فلورنسا بوب، عزفت فيه مقطوعات موسيقية لأشهر أفلام «ديزني».