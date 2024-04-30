لقاء مطلّق بطفلته يتحول إلى "مجزرة" في مصر

شهدت مدينة "كفر الدوار" التابعة لمحافظة البحيرة المصرية، حادثة مأساوية تحولت فيها رؤية مطلق لطفلته إلى مجزرة، سقط فيها قتيل وأصيب اثنان اصابات بليغة.

ودكرت صحف محلية أن رجلا مطلقا ذهب إلى "نادي المعلمين" الاجتماعي لرؤية طفلته المحددة زمنيا ومكانيا بحسب القانون، إلا أنه خطط لاختطاف الطفلة بمساعدة شقيقته.

وتبين أن دور الشقيقة كان يتمثل في تهريب الطفلة بينما يفتعل هو شجارا مع طليقته؛ حاضنة الطفلة، ليشتت انتباهها وتصبح مهمة شقيقته أيسر، لكن الأم انتبهت فأخذت تصرخ مستنجدة بالمارة.

وعلى إثر صراخها، هرع أحدهم لمساعدتها، فما كان من والد الطفلة إلا أن جاء بسلاح ناري يحتفظ به في سيارته، وأطلق الرصاص على الشخص الذي جاء للمساعدة فأرداه قتيلا.

ولم تقف الحادثة عند هذا الحد، أصيبت الأم بطلقة بجوار الرئة، كما أصيب أحد الأطفال المتواجدين في المكان بطلقة في ساقه.

ولاذ المتهم بالفرار هو وشقيقته، إلا أن جهود أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه وإحضاره، وقضت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.