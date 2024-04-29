«سناب شات»: 422 مليون مستخدم نشط للمنصّة

كشفت شركة «سناب» - المالكة لمنصّة التواصل الاجتماعي «سناب شات» - أن إجمالي الزمن الذي أمضاه المستخدمون في مشاهدة منصّة الفيديوهات الصغيرة التابعة لها «سبوتلايت»، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، زاد 125% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأطلقت الشركة «سبوتلايت» لمنافسة منصّة الفيديوهات الصغيرة الصينية الأشهر «تيك توك» في أواخر 2020. ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن «سناب» القول إن «الوقت الذي يمضيه المستخدمون في مشاهدة محتوى الفيديو على النت على مستوى العالم سجل نمواً سنوياً، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة زمن مشاهدة فيديوهات (سبوتلايت) و(ستوريز)». ووصل عدد المستخدمين النشيطين يومياً لتطبيق «سناب شات» خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 422 مليون مستخدم، بزيادة 39 مليون مستخدم على الفترة نفسها من العام الماضي.