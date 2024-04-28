الذكاء الاصطناعي يفرض حضوره في «مؤتمر الموزعين»

دعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الناشرين والموزعين وباعة الكتب في المنطقة والعالم إلى تعزيز التواصل والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر والتوزيع، كالتطورات التكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات المستهلكين المتغيرة، والتنافس الكبير على الإنترنت، والضغوط الاقتصادية، وغيرها.

وشددت الشيخة بدور القاسمي، خلال افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر الموزعين الدولي، أمس، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب على مدار يومين، على أن «نجاح المؤتمر يؤكد أهمية المنصات المتخصصة التي تجمع كل العاملين في قطاع التوزيع والنشر، وتتيح لهم فرصة تبادل أفكار والاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، وتشكيل رؤية متكاملة للمستقبل».

وأكدت أن المؤتمر استقطب نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا النجاح يجسد التزام الشارقة بتطوير صناعة الكتاب العالمية، التي تشمل النشر والتوزيع والمبيعات، وغيرها من المجالات.

وأضافت: «إذا نظرنا جيداً، سنجد أن هذا المؤتمر يشكّل نموذجاً للتعاون على المستوى العالمي، ويضم خبراء من الدول العربية، وإفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا، وهذا التنوع هو ما يدفع عجلة صناعة النشر والتوزيع، ويعزز الابتكار، ويرسخ النمو».

وتجولت الشيخة بدور القاسمي، بعد افتتاح أعمال اليوم الأول من المؤتمر، على منصات الموزعين والناشرين المشاركين، واطلعت على أعمالهم، وناقشت معهم الابتكارات التي يمارسونها في توزيع الكتب على أوسع نطاق، ويجمع مؤتمر الموزعين الدولي أكثر من 550 موزعاً وناشراً من 76 دولة، ويستضيف 30 متحدثاً، ويضم 30 جناحاً ومنصة.

وشهدت فعاليات اليوم الافتتاحي من المؤتمر مجموعة متنوعة من ورش العمل، والندوات، والملتقيات، والجلسات النقاشية والحوارية، التي غطت مجموعة من الموضوعات، منها متاجر الكتب في المراكز التجارية، وشراكات متاجر الكتب، واستراتيجيات التواصل الاجتماعي، والتعاون بين الموزعين والناشرين وأصحاب متاجر الكتب، ومبادرة «كولتور باس» الأوروبية لتعزيز ثقافة اليافعين، والتفاعل المجتمعي، ونشر وتوزيع الروايات المصوّرة، وبيع الكتب خارج نطاق متاجر الكتب. وحظي موضوع أثر الذكاء الاصطناعي على صناعة الكتاب باهتمام خاص، إذ تعمقت النقاشات في تحديات «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وهو أحد أنواع نماذج تعلُّم الآلة، وفي الوقت نفسه تناولت إمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تسهيل العمليات، وتعزيز فهم التوجهات والأنواع التي يفضلها القراء، والحفاظ على الميزة التنافسية.

تمكين النساء

ضمت قائمة المشاركين في المؤتمر مبادرة «ببلش هير»، المعنية بدعم وتمكين النساء العاملات في صناعة النشر، إذ استضافت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرامية لتمكين الخبيرات المشاركات في المؤتمر.

وشملت فعاليات «ببلش هير» جلسة نقاشية على المنصة الرئيسة مع رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق الكاتبة الدكتورة رجاء القرق، ركزت فيها على تمكين النساء وتعزيز قدراتهن القيادية، وقدمت رؤى وتوصيات قيمة لترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز تقدم النساء في الصناعات الإبداعية المتنوعة، التي تشمل صناعة النشر.

بدور القاسمي:

. المؤتمر يشكّل نموذجاً للتعاون على المستوى العالمي، ويضم خبراء من الدول العربية وإفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا.