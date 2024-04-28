النواخذة في دلما جاهزون لرحلة الـ 7 ساعات بين الأمواج

بخطط النواخذة وشجاعة البحّارة، تواجه المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الأمواج لسبع ساعات أو أكثر، خلال رحلة سباق دلما للمحامل الشراعية للمسافات الطويلة فئة 60 قدماً الذي ينطلق من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة.

وينظم السباق ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي انطلقت أول من أمس، نسخته السابعة، ويستمر حتى الخامس من مايو المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويسهم مسار السباق الذي ينطلق من جزيرة دلما في إبراز المعالم المميزة لمجموعة من الجزر، التي تمثل محطات مهمة للنواخذة والبحارة، ويشمل المسار جزر: صير بني ياس، وغشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفياي، ومروح، وصولاً إلى جزيرة جنانة، قبل الرسو على شاطئ المغيرة.

ويُعدّ سباق دلما التاريخي الحدث الأبرز والرئيس في مهرجان دلما، ويشكل دعماً لمسيرة نهضة التراث البحري، ويعكس أهمية وقيمة التراث والموروث الوطني، وهو الأكبر والأغلى في تاريخ سباقات المسافات الطويلة التراثية البحرية على مستوى الدولة والمنطقة، وكذلك من حيث عدد المحامل المشاركة والبحارة.

وشهد سباق النسخة السادسة العام الماضي مشاركة أكثر من 3000 بحار ونوخذة على متن 125 محملاً، ولمسافة أكثر من 68 ميلاً بحرياً (125 كلم)، وبجوائز 30 مليون درهم، شملت 120 متسابقاً، وتُعدّ أعلى قيمة جوائز في تاريخ سباقات التراث البحري.