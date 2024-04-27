«كل حاجة حلوة» على مسرح جامعة نيويورك أبوظبي

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عرض النسخة العربية من مسرحية «إيفري بريليانت ثينغ» لدانكان ماكميلان على مسرح الصندوق الأسود في 7:30 مساء الأربعاء والجمعة المقبلين، الأول والثالث من مايو.

وتحمل النسخة العربية من المسرحية اسم «كل حاجة حلوة»، وهي من اقتباس وإخراج الكاتب المسرحي المصري أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة. وتتناول المسرحية قضايا الصحة النفسية، وكل ما يستحق الحياة في ساعة من الأجواء الفكاهية. ويشهد العرض مشاركة الممثلة السورية ناندا محمد في دور البطولة، حيث تجلس وحيدة على خشبة المسرح الفارغة مع قليل من الديكور والإكسسوارات والموسيقى، ويستمر العرض ساعة كاملة يستكشف خلالها الحضور موضوع الصحة النفسية، كما يحظى بفرصة المشاركة مع ناندا والارتجال خلال المسرحية. ويتم تقديم المسرحية باللغة العربية مع ترجمة فورية للغة الإنجليزية.

وقال بيل براغن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن أفضل وصف للنسخة العربية من مسرحية دانكان ماكميلان الشهيرة عالمياً، هو إعادة صياغة اسمها والقول إن كل حاجة فيها حلوة. وتمثل المسرحية نقطة تلاقٍ مهمّة بين المسرحين الغربي والعربي، وتتزامن مع جلسة تدريب الممثلين العملية، إلى جانب جلسات حوارية قيّمة يقدمها خبراء مختصون. وتسهم هذه الفعاليات المميزة في الارتقاء بواقع المسرح العربي في دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم تجربة استثنائية للحضور». من جهتها، قالت ريم علام، المديرة المساعدة لشؤون التنسيق الفني في جامعة نيويورك أبوظبي: «تتناول المسرحية قضايا الصحة النفسية الراهنة ضمن قالب كوميدي ممتع، وأثق بأنها ستترك انطباعاً لا ينسى لدى الحضور، وستفدم لهم وجهات نظر جديدة حول هذه القضايا، بفضل الأداء التفاعلي المبدع لناندا والطريقة المميزة للمخرج أحمد في اقتباس هذا العمل الشهير».