دبي تصحب الذوّاقة في رحلة شهية

بدأ مهرجان دبي للمأكولات، يوم الجمعة الماضي، رحلته المليئة بالتجارب التي تمكّن عشاق الطعام من الاستمتاع بأجواء فريدة تعكس تنوّع عالم المأكولات وفنون الطهي في الإمارة، التي تستمر حتى 12 مايو المقبل.

ويمكن خلال هذا الأسبوع الاستمتاع بعدد من أنشطة المهرجان، من بينها فعالية «طبق بـ10 دراهم»، التي انطلقت الدورة الجديدة منها، بالتعاون مع عدد كبير من المطاعم في أنحاء المدينة، وتتيح تذوق أشهى الأطباق المميزة مقابل 10 دراهم فقط.

وتمنح الفعالية عشاق الطعام فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الوجبات الفاخرة مقابل أسعار في متناول الجميع.

وتعكس «طبق بـ10 دراهم» عالم المأكولات الغني والمتنوّع في دبي، الذي يشمل المطاعم العالمية والمحلية وحتى عربات الطعام في الشوارع.

أما فعالية «رحلة في عالم المذاقات» فتقدم في أسبوعها الأول سلسلة من الأنشطة الحصرية لتناول الطعام الفاخر مع طهاة مشاهير في مطاعم مرموقة.

وتتضمن «العشاء التعاوني» من إعداد الشيفين محمد أورفلي وشين ديليا، إذ يتعاونان لليلة واحدة فقط لتقديم تجربة عشاء تتضمن مكونات محلية وأحدث تقنيات الطهي المعاصرة في مطعم «أورفلي بروز بيسترو».

وهناك أيضاً «طاولة الشيف» في مطعم «أليسي» مع أفضل أطباق الكافيار، وقوائم تذوق الطعام المميزة في «بيلكانتو»، التي تقدّم للضيوف أفضل النكهات الإيطالية، إضافة إلى فعالية التعاون في عالم الطهي بين الشيفين كاتسويا ويامانوتي، وكذلك الاستمتاع بمجموعة من الأطباق الفرنسية والإيطالية واليونانية على يد الشيفين ناثان وإيمانويل في «المرابع العربية 2».

كما انطلق مع المهرجان برنامج خاص على مستوى المدينة، قدّمت خلاله مطاعم وفنادق ووجهات سياحية أطباقاً وأنشطة عدة.

وتتضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات مهرجان السطوة للمأكولات، إضافة إلى «العشاء التعاوني»، الذي يقدمه الطاهيان الإسبانيان سيرجيو وخافيير توريس، من مطعم «كوثينا إيرمانوس توريس» في برشلونة، والطاهي جريجوار بيرجر من مطعم «أوسيانو» في «أتلانتس النخلة».

كما نظمت فعالية «تجربة الإفطار» من مطعم «إليفن غرين»، التي أتاحت للزوّار تناول كل ما يمكنهم في وجبة الإفطار مقابل 150 درهماً، وستتكرر الفعالية في وقت لاحق من المهرجان.

وانطلقت سلسلة تجارب «الإفطار على الشاطئ» تحت أشعة الشمس على شاطئ البحر في مطاعم «جميرا بيتش ريزيدنس».

واعتباراً من الغد، ستعود فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، الوجهة المفضلة لتناول الطعام على شاطئ البحر في دبي، وتستمر حتى 12 مايو المقبل. وتتميز الفعالية بالأجواء الاحتفالية المرحة، وتقدّم كثيراً من تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة على شاطئ جميرا الخلاب.

ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ، وورش العمل، والحفلات الغنائية، ودروس الصحة والتمارين الرياضية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال، إضافة إلى التعرف إلى الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي «لقطات شهية في دبي».

أما «أسبوع دبي للمطاعم»، إحدى أبرز الفعاليات المفضلة في مهرجان دبي للمأكولات، فيقدم في الفترة من 26 الجاري حتى 12 مايو المقبل، قوائم طعام مختارة خصيصاً من أكثر من 60 مطعماً ضمن أفضل الوجهات في دبي بأسعار تنافسية، بدءاً من وجهات الطعام الفاخرة الراقية، وصولاً إلى المطاعم الإماراتية المميزة.

تجارب مناسبة للجميع

يسلّط مهرجان دبي للمأكولات في دورته الـ11، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على عالم الطهي والنكهات والتجارب الفريدة، من خلال مجموعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات وغيرها.

ويقدم المهرجان تجارب مناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات، بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة، إلى المفاهيم المحلية، وصولاً إلى المطاعم العالمية الفاخرة.

• 12 مايو المقبل، يختتم المهرجان فعاليات دورته الـ11.