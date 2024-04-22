ستيني يقول أن عمره البيولوجي 38 عامًا ويتناول 158 مكملاً غذائيًا يوميًا !

كشف رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، يدعي أن عمره البيولوجي 38 عامًا، كيف تمكن من "اختراق" عملية الشيخوخة على حد تعبيره والبقاء في هيئة رياضية.

وشارك مهندس أمن الشبكات المتقاعد ديف باسكو، من ميشيغان، تمارينه الرياضية المتقنة وخططه الغذائية، مدعيًا على موقعه على الإنترنت أنه يتناول 158 مكملاً غذائيًا يوميًا، حيث يكرس باسكو حياته الآن لإعادة ساعته الجينية إلى الوراء.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عنه قوله "لا أرغب في أن تنتهي فترة صحتي قبل انتهاء حياتي، فهدفي هو جعلهما متساويين قدر الإمكان. وأتوقع أن أعيش على الأقل حتى سن 95 عامًا في حالة رائعة … إن لم يكن بعد سن 110 أعوام إن شاء الله."

ووفقا لما أوضحه فأنه لم يعد يضبط المنبه قبل النوم، وبدلاً من ذلك ينام حتى يستيقظ بشكل طبيعي وهو ما يكون عادةً عند شروق الشمس، فيبدأ بعد ذلك روتينه الصباحي، والذي يبدأ بـ 15 دقيقة من تمارين التمدد على الأرض وخمس دقائق على الترامبولين الصغير، يقوم بعدها بتنظيف أسنانه وكشط لسانه وينتظر لمدة ساعة قبل أن يتناول 82 مكملاً غذائيًا، بما في ذلك الكالسيوم وحبوب فيتامين د3.

وبمجرد هضمها، يتوجه باسكو إلى الخارج للحصول على أشعة الشمس من خلال الجري لفترة قصيرة جنبًا إلى جنب مع التمرين الذي يركز على المقاومة وتدريب الأثقال. ثم يسترخي في الساونا قبل ممارسة التأمل لمدة 45 دقيقة، كل هذا قبل الإفطار، والذي يتكون عادةً من موزة خضراء واحدة ووعاء من بذور الشيا والتوت. ولا يقسو باسكو على نفسه كما قال "على الرغم من أنه من الرائع أن يكون لديك بنية جيدة وانضباط، إلا أن بعض أفضل الأشياء في الحياة تحدث بشكل عفوي!" ويشرح أنه يقدر الوقت الخاص ولا يفوت " فرصة قضاء وقت ممتع مع الآخرين. باعتباري رجلًا أعزبًا يعيش بمفرده، فما مانع لدي من استبدال التمرين أو جلسة الساونا أو الاختراق الحيوي بالتواصل الاجتماعي".

ويأكل باسكو اللحوم، وغالبًا ما يختار لحم البقر العضوي الذي يتغذى على العشب، أو الدجاج الحر أو الأسماك التي يتم صيدها من البرية. ومع ذلك، فإن باسكو لا يعد عدادًا للسعرات الحرارية.

وبمجرد انتهاء يومه العاصف، يحصل باسكو على نوم مبكر، ولكن ليس قبل تناول العشرات من المكملات الغذائية الأخرى، والعناية ببشرته وإعداد "قائمة (تأمل) ذهنية من النعم اليومية". ووفقًا لموقعه على الإنترنت، فإن باسكو الرجل الطامح للعيش طويلا يستفيد من خدمة أكثر من 30 طبيبًا في بحثه الدؤوب عن الشباب الدائم.