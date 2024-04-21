تايلور سويفت.. ألبوم جديد عن «قسم الشعراء المعذبين»

فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت، جمهورها بألبومها الجديد (ذا تورتشارد بويتس ديبارتمينت) «قسم الشعراء المعذبين»، أول من أمس، وكشفت أنه ألبوم مزدوج يضم أغاني عن انفطار القلب وفترة تُوصف بأنها «القصة الأكثر حزناً» في حياة المغنية.

وصدر رسمياً ألبوم سويفت الـ11 الذي يضم 16 أغنية، أول من أمس، وبعد ساعتين كشفت عن الجزء الثاني الذي يضم 15 أغنية أخرى.

وكتبت سويفت على «إنستغرام»: «لقد كتبت كثيراً من شعر العذاب في العامين الماضيين، وأردت أن أشارككم كل ذلك».

وحققت المغنية البالغة من العمر 34 عاماً إنجازات بارزة في صناعة الموسيقى، وعززت الاقتصادات المحلية بجولة (ذا إيراز) «العصور» التي حطمت الأرقام القياسية.

واختارت مجلة «تايم» سويفت شخصية العام في 2023، مستشهدة بإنجازاتها الموسيقية وتأثيرها في كل شيء بدءاً من الثقافة الشعبية إلى تسجيل الناخبين.

ووصفت رولينغ ستون الموسيقى بأنها «طموحة للغاية وفوضوية بشكل رائع».