فيديو صادم.. طالب أميركي يصفع معلمته!!

انتشر مقطع فيديو تم التقاطه لطالب في مدرسة باركلاند الثانوية في وينستون سالم بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، يظهر فيه الطالب وهو يعتدي على معلمته، بينما ظلت المعلمة هادئة على الرغم من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيوز 18".

وأوضحت اللقطات الطالب وهو يهددها ويضربها ما أدى إلى سقوط نظارتها.

وتظهر في اللقطات وجود آخرين في الفصل حيث يضحك بعضهم جراء الواقعة!!

ويواجه الطالب اتهامات خطيرة، بما في ذلك إرسال تهديدات والاعتداء على مسؤول حكومي.

وأصدر قاضي الأحداث أمرا بالحبس وسيتم احتجاز الطالب في منشأة للأحداث مع تقدم الإجراءات القانونية.