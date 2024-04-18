رياح الخماسين تجتاح مصر محمَّلةً بالذباب .. والحكومة تدعو المصريين لإغلاق النوافذ

حذر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من الذباب الصحراوي الذي دخل الأراضي المصرية مصاحبا لرياح الخماسين، حيث وصل محافظة مرسى مطروح وناشد خبراء الأرصاد الجوية المصريين بضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح الجنوبية الصحراوية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن عاصفة رملية قوية جدا بدأ تأثيرها على السلوم وتتقدم تباعا لمرسى مطروح والجو يتحول للون الأحمر بسبب قوة العاصفة.

وأضافوا أن الرمال والأتربة بالصحراء الغربية غالبا تحولت لعاصفة ترابية ورملية، وتتجه الآن لسيدي عبد الرحمن شرق مرسى مطروح ومناطق من العلمين خاصة غربها.

وتشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى حاجز 35 درجة مئوية.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية هناك ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع تقدم الوقت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أطلقت في وقت سابق أمس الأربعاء، إنذارا شديد اللهجة بشأن نشاط رياح الخماسين بداية من اليوم، على مناطق عديدة في مصر، على رأسها القاهرة الكبرى.

وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح الخماسين التي سُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة 50 يوما، على معظم أنحاء البلاد، محذرة من الوقوف في الساحات المكشوفة أوقاتا طويلة، منعا لاستنشاق الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، ونصحت بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا لمواجهة الطقس الحار.

وناشدت المواطنين بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة.