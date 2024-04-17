العالم يشهد حلقة جديدة من ابيضاض المرجان

يشهد العالم حالياً، للمرة الثانية خلال 10 سنوات، حلقة هائلة من ابيضاض المرجان بسبب درجات حرارة قياسية في المحيطات، وفق ما حذرت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (نوا) أول من أمس.

وتهدد هذه الظاهرة بقاء الشعاب المرجانية حول العالم، بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم قرب أستراليا.

وترتبط هذه العملية بارتفاع درجة حرارة المياه، ما يؤدي إلى تغير اللون، ويمكن أن يتسبب في موت هذه الكائنات الحية في حال التعرض لفترة طويلة أو شديدة للإجهاد الحراري.

لكن عكس هذه الظاهرة قد يكون ممكناً، إذ يمكن للشعاب المرجانية المتضررة البقاء على قيد الحياة إذا انخفضت درجات الحرارة وتقلصت عوامل الإجهاد الأخرى، مثل الصيد الجائر أو التلوث.

وتُعدّ حلقة الابيضاض الحالية الرابعة التي تسجلها وكالة «نوا» منذ عام 1985.