حقيقة نقل "توابيت فراعنة ملوك" عبر أنفاق المترو في مصر

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المصرية منها، مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يوثق نقل توابيت مومياوات على خط شبكة أنفاق المترو في القاهرة.

وحصد الفيديو تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بكبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار في مصر، مجدي شاكر، إلى نفي صحة الفيديو لوسائل إعلام محلية، قائلاً إن ما يُتداول غير صحيح وإن "الفيديو مركّب".

من صاحب الفيديو؟

وبالفعل، يمكن العثور على الفيديو الأصلي منشوراً على صفحة مصمّم عبر تطبيق إنستغرام.

وأشار صاحب الحساب صراحة في تعليقه إلى أن الفيديو "ليس حقيقياً"، وأنه صممه بواسطة "تقنية CGI" التي تمزج بين برامج الأبعاد الثلاثية ومقاطع الفيديو الحقيقية.