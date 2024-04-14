«جاتويك» أسوأ مطار بريطاني من حيث تأخر الرحلات

أظهر تحقيق أن مطار «جاتويك» في لندن، كان أسوأ مطار في بريطانيا، من حيث تأخر الرحلات العام الماضي. وكانت رحلات المغادرة من مطار «غرب ساسكس» متأخرة، في المتوسط، بنحو 27 دقيقة، عن الموعد المحدد، في عام 2023، طبقاً لتحليل بيانات هيئة الطيران المدني، الذي أجرته وكالة «بي.إيه.ميديا» البريطانية. وتضرر المطار، وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاماً، في بريطانيا، بشدة بسبب نقص موظفي مراقبة الحركة الجوية، في جميع أنحاء أوروبا العام الماضي، وعانى مراراً المشكلة ذاتها في برج المراقبة الجوية الخاص به.

وذكر مطار «جاتويك» في بيان «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا من شركات الطيران لتحسين الأداء في الوقت المحدد».