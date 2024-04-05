«الكابتن ماجد» يُودّع متابعيه.. المباريات انتهت

صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم (الكابتن تسوباسا)، المعروفة في النسخة العربية بـ«الكابتن ماجد»، للمرة الأخيرة، أمس الخميس في اليابان، بعد 43 عاماً من طرحها لأول مرة، لكنّ صانعها لا ينوي التخلي عن شخصياتها تماماً. وكتب مؤلف قصص «المانغا» اليابانية، يويتشي تاكاهاشي، على حسابه عبر منصة «إكس»: «الآن بعد أن انتهيتُ من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر بارتياح لأنني انتهيتُ من كل شيء وأشعر بالتحرر لأنني سأتمكن أخيراً من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مُهل نهائية للنشر».

لكن أثناء إعلانه «اعتزاله رسم القصص»، أشار عراب قصة المانغا التي نُشرت لأول مرة عام 1981، إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت. واقتُبست السلسلة خلال العقود الماضية بأشكال كثيرة، كما ألهمت أساطير في كرة القدم خلال طفولتهم. وبُثت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مائة دولة، فيما بيع من صيغتها القصصية نحو 90 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.