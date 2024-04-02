جدول فعاليات حافل لـ «الاتصالات في الأزمات والطوارئ بدبي»

كشفت الجمعية العالمية للاتصالات الحرجة (TCCA)، اليوم، عن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة المتميزة التي ستشهدها الدورة المقبلة من المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 (CCW)، الحدث البارز والرائد على مستوى العالم في مجال اتصالات المهام الحرجة، والتي تستضيفها دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ونجح المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، على مدار أكثر من 20 عاماً، في جمع المستخدمين النهائيين لحلول الاتصالات والأعمال ذات المهام الحرجة مع المصنّعين والموردين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على أحدث الابتكارات وحلول الاتصالات المتخصصة ذات المهام الحرجة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل وتنمية المعارف وتبادل الخبرات والرؤى وأحدث الاتجاهات على مستوى القطاع، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون والشراكات.

وتتضمن نسخة هذا العام من الحدث العالمي الرائد، برنامج فعاليات حافلاً بالأنشطة الحصرية، بما في ذلك منتديات وجلسات حوارية متخصصة، ومعرض للعلامات التجارية الرائدة، إضافة إلى المؤتمر الرئيس الذي يشارك في برنامجه نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين.