معرض زايد.. لقطات تروي ملامح من سيرة ناصعة

ضمن فعاليات ملتقى مليحة الرمضاني، الذي يحمل شعار «تلاق وتواصل» في نادي مليحة الثقافي الرياضي، افتتح معرض زايد الإنسانية، الذي سعى إلى تسليط الضوء على سيرة وإنجازات المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويأتي المعرض جزءاً من سلسلة الفعاليات التي ينظمها ملتقى مليحة الرمضاني، ويعكس التزام النادي والجهات المشاركة بالاحتفاء بإرث الشيخ زايد، وتعزيز روح الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيمها الإنسانية.

حضر افتتاح المعرض مدير بلدية منطقة مليحة، مصبح سيف عوض، ورئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، محمد سلطان الخاصوني، وجمع غفير من الشخصيات والجمهور والجهات المشاركة.

واطلع الحضور على مجموعة من الصور التي تروي قصة حياة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتسلط الضوء على مسيرته الحافلة بالإنجازات من أجل بناء دولة الإمارات.

الصور التي أبرزها المعرض خلال ملتقى مليحة الرمضاني لم تكن مجرد لقطات عادية، بل مشاهد تروي قصة حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولم تقتصر على لقطات من الأحداث الرسمية فقط، بل شملت لحظات اجتماعية ومؤثرة تبرز جوانب إنسانية من حياة الشيخ زايد.

كما هدف المعرض أيضاً إلى تمكين الحضور من الوقوف عن كثب على القيم والمبادئ التي نهل منها المغفور له الشيخ زايد، ومساهمته في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرها، علاوة على إحياء ذكريات جميلة، وإبراز الروح الإنسانية والقيم الأخلاقية التي كانت تتسم بها حياة الشيخ زايد، صاحب الإرث الثري.

. اللقطات لم تقتصر على صور من الأحداث الرسمية فقط، بل شملت لحظات اجتماعية ومؤثرة.