هل أوقعها لسانها في ورطة ؟ .. ياسمين صبري: الله اختارني لإنجاب رئيس مصر القادم

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلاً واسعاً في مصر عقب تصريحاتها الأخيرة التي قال البعض أنها أوقعتها في "ورطة"، حيث نشرت بعض المواقع الإخبارية على لسانها أنها قالت بأن الله اختارها لمهمة كبرى تتمثل في إنجابها لرئيس مصر القادم.

لكن ياسمين صبري كانت تتحدث في الحقيقة عن رغبتها في أن تكون أمًا، وذلك من أجل ممارسة رسالتها الأساسية في الحياة، وهي إنجاب الأطفال من أجل ان تعلمهم وتثقفهم لإضافة أجيال واعية ومتوازنة نفسيا للمجتمع ولكي لا يكونوا حاقدين أو غيورين، مُعلقة: “أنا نادرة في قلة ظهوري وبشتغل فقط، مش هتلاقيني في حفلة حتى لو في إطار العمل، والأمومة جزء من رسالتي في الدنيا، ويمكن كل اللي ربنا أداهولي تجهيز، مش يمكن أجيب ولد يطلع رئيس جمهورية” مصر.

وتصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث “غوغل”، بعد لقائها في برنامج "بودكاست بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب، الذي كشفت خلاله عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية.

وحكت الفنانة ياسمين صبري، كواليس حياتها الشخصية قبل دخولها مجال الفن، موضحة أنها تنتمي لأسرة متوسطة وأن جدتها هي من تولت مهمة تربيتها وأنها تعلمت في بداية حياتها في مدارس حكومية، وبعد ذلك تطورت عندما تحسن المستوى المادي لوالدتها، وكانت خلال تلك الفترة تنتقل من مدرسة لأخرى.

وعن بدايات حياتها قالت ياسمين صبري:" عشت مع كل الطبقات، وكنت بنت زي أي بنت مصرية لا عندي واسطة ولا أي حاجة، اتخرجت من الجامعة أمي قالت لي أنتِ هتصرفي على نفسك وتشتغلي واشتغلت أول وظيفة حقيقية كانت في مكتبة الإسكندرية علاقات عامة، وحاولت أتثبت في المكتبة قالوا لي لأ مفيش مكان فاضطريت أسيب المكتبة لإني عايزة دخل ويبقى عندي عربية كحماية وكنت بنت لازم آخد بالي من نفسي في الشارع بدل من ركوب التاكسي وبعد كده اشتغلت وظيفة تانية في الاتصالات وكان عندي مرتب قدرت منه أجيب عربية بالقسط من خلال البنك وكنت مرزقة بعد سنة ونصف من شغلي الاتصالات مشوني ودي كانت أحسن حاجة حصلت لي بالرغم من الصدمة، وحاربت وحاولت بس قالوا لي آسفين".

وقالت ياسمين صبري أنها كانت تتمنى أن تصبح مذيعة، لكنها كانت تفتقر إلى الدعم اللازم لتحقيق طموحاتها، مُوضحة:" توكلت على الله وقلت عايزة أبقى مذيعة وأشوف لي حلم جديد وأنا ما عنديش أي واسطة في الميديا وأشوف الممثلين في التليفزيون كإنهم شيء بعيد جدًّا ومفيش أي صلة، جيت أقدم في مسابقة جمال مصر فاتلغت وبعد كدا قالوا لي ادخلي مجال الإعلانات وعملت أول إعلان لشركة سيارات وبنيت حيطان كتير حواليَّ وبعد لما أخلص الإعلان ما أكلمش حد قالوا مغرورة أو انطوائية بس دا كان تحفظ وخطوط ما حدش يتعداها معايا ولا عايزة أعرف حد ولا حد يعرفني، وبعد كده اتطلبت في إعلانات تانية لحد لما بقيت أغلى فتاة إعلانات في مصر خلال شهور لإني كنت بعمل إعلانات معينة".

وأكدت ياسمين صبري، على أن الأموال عندما تأتي بسلاسة دون أن تصبح هوسا لدى الأشخاص تكون أجمل، وأنها حصلت عليها بسهولة شديدة وبأقل مجهود، مُضيفة:"عملت نفسي بنفسي، الفلوس حلوة وجميلة لما تيجي بسلاسة من غير جري الوحوش من غير ما تبقى هوس وهدف لإن لو بقت هدف وما جتش هيبقى الإنسان محطم وكدا غلط، هي تيجي تمتعني وبأجمل وأنقى الطرق، ودا مش معناه إن الإنسان ما يبقاش محترف وما يحترمش نفسه، ولكن المجهود يكون بسيط مش مميت ورزقك كبير".

وأكدت ياسمين صبري، أنها تعتبر نفسها إضافة لأي رجل، وهذا لأنها عانت كثيراً في التطوير من نفسها وأسلوبها، قائلة: "أنا كياني يضيف لأي رجل أكون زوجة له، كل شيء اشتغلت عليه وبنيته، السمعة والأسلوب والطريقة، وعدم وجود أخطاء، كلها أشياء تضيف له، وأنا ست متحفظة في ملابسي وطريقتي وأسلوبي وأفلامي وتمثيلي وظهوري وكل شيء، والرجل الشرقي يعشق حاجة زي دي وهي حاجة نادرة".